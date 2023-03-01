Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала 2023 года по данным на 1 марта более чем на $10,4 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Индекс, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала 2023 года в наибольшей степени увеличили состояние глава и основной владелец «Лукойла» Вагит Алекперов (91-е место в списке) — он заработал $2,43 млрд, его состояние достигло $17,8 млрд.