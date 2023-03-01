Три члена съемочной группы фильма «Ржавчина» подали в суд на Алека Болдуина и продюсеров киноленты, утверждая, что они страдают от тревоги и симптомов посттравматического стрессового расстройства в результате смерти их коллеги Галины Хатчинс. Об это сообщает Variety.

В иске члены команды: оператор крана Росс Аддиего, костюмер Доран Кертин и оператор-постановщик Риз Прайс указали, что находились поблизости от украинки в момент трагедии.

В документе также говорится, что продюсеры не обошлись без ошибок и наняли людей, на которых ранее поступали жалобы по технике безопасности, в том числе Дэвида Холлса, первого помощника режиссера. Их также обвиняют в том, что они наняли оружейника Ханну Гутьеррес Рид, несмотря на отсутствие у нее опыта, потому что они якобы хотели «быстро и дешево осуществить производство».

Аддиего, Кертин и Прайс также заявили, что Болдуин не был внимателен во время обучения владению оружием, а перед съемкой не убедился, что пистолет не заряжен боевой пулей и не разрядил его.