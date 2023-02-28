Украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании «Вагнера». Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

«Россияне вынуждены заменять «вагнеровцев» на военнослужащих армии РФ, потому что большинство подразделений «Вагнера» было уничтожено ВСУ. Они вынуждены сейчас это делать», — отметила Маляр.

По ее словам, регулярные российские войска демотивированы в отличии от «вагнеровцев», которые получают деньги за участие в боевых действиях.

Маляр добавила, что ситуация в Бахмуте остается сложной и напряженной. Враг численно превосходит украинских защитников, но и потери у россиян значительно выше.