Российские войска в войне против Украины продолжают сосредотачивать основные усилия на наступательных действиях на пяти направлениях.

Об этом 28 февраля в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

«На бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Дубово-Василевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр и Белая Гора Донецкой области», – сказано в сообщении.

Отмечается, что россияне также безуспешно атаковали на купянском, лиманском, авдеевском и шахтерском направлениях.

«На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено, – указали в Генштабе ВСУ. – На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление».

Кроме того, россияне продолжают наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, а также пытаются уничтожить критическую инфраструктуру Украины.

«В течение суток противник нанес ракетный и два авиационных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины», – говорится в сообщении.

В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения российских войск.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили район сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов россиян», – подчеркнули в Генштабе ВСУ.