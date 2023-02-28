Казахстан не видит угроз со стороны Российской Федерации в связи с войной в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы на данный момент не видим и не ощущаем рисков или угроз со стороны РФ. Казахстан является членом Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ наряду с другими государствами, которыеб граничат с Россией или же находятся в этом регионе. Поэтому мы рассматриваем отношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур», — сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о том, видят ли страны Центральной Азии угрозы со стороны РФ в контексте войны в Украине.