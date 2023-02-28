США будут компенсировать странам-партнёрам России убытки из-за санкций. Поскольку все страны региона так или иначе зависят от торговых отношений с Россией, наложенные на РФ санкции бьют и по их экономике. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в Астане.

В США это понимают и обещают компенсировать последствия, отметил он.

«Санкции, которые десятки стран по всему миру наложили на Россию они не просто так появились. Их наложили из-за вторжения в Украину. Странам, которые участвуют в борьбе против России, которые ищут новые возможности, новые пути, экспортные рынки, чтобы страны не полагались на Россию. Я говорил, что мы выделяем дополнительно 25 млн долларов, мы хорошо понимаем о последствиях», — сказал Блинкен.