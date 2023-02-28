Находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.
Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram.
Теги: Аллея шехидовЛавров
Находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.
Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram.
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