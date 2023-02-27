На горячую линию МЧС Азербайджана «112» поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории Бинагадинского района города Баку.

К месту происшествия немедленно была направлена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

На месте совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты соответствующие меры безопасности. При осмотре места происшествия выяснилось, что обнаруженный боеприпас — танковый 125-мм снаряд ВК71 с боеголовкой.

Боеприпас был изъят специалистами оперативной группы и вывезен с территории для обезвреживания.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости от него не было обнаружено.