Глава КНР Си Цзиньпин был встревожен неудачами российского президента Владимира Путина в полномасштабной войне против Украины.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью каналу CBC News. По его словам, Си следит за событиями больше всех других иностранных лидеров.

«Я думаю, что он был удивлен очень плохими военными действиями россиян. Думаю, он удивлен также степенью западной солидарности и поддержки Украины», — сказал Бернс.

По его словам, речь идет не только о США, но и о готовности Европы брать на себя экономические издержки, чтобы нанести России больший экономический ущерб.

«Итак, все это, я считаю, в какой-то степени отрезвило Си Цзиньпина», — подытожил директор ЦРУ.