Американская атомная подводная лодка «Спрингфилд» прибыла в порт южнокорейского города Пусан.

Об этом в субботу сообщил Тихоокеанский флот США в Facebook.

Отмечается, что это запланированный визит. Как указали военнослужащие, «Спрингфилд» базируется на острове Гуам и «задействован в зоне ответственности Седьмого флота США»

Южнокорейская пресса интерпретирует визит как демонстрацию силы и предупреждение КНДР воздерживаться от провокаций.

При этом подчеркивается, что прибытие подобных подводных лодок редко разглашается.

Несколько дней назад сообщалось, что США могут направить на учения с Южной Кореей атомный авианосец.