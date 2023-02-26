На сегодняшний день на счет, открытый в Казахстане для пострадавших при землетрясениях в Турции, поступило около 10 миллионов долларов (188,7 миллиона турецких лир).

Все средства будут переведены в Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Как сообщает посольство Турции в Астане, со стороны Фонда казахстанского бизнесмена Булата Утемуратова на благотворительный счет поступила сумма в размере 5 млн долларов.

«Мы благодарны фонду Утемуратова, который сегодня перечислил 5 миллионов долларов на казахстанский счет для пострадавших при землетрясении. Таким образом, общая сумма, перечисленная в Казахстане в AFAD, приблизилась к 10 млн долларов», — говорится в сообщении.