Состоялись похороны известного вокалиста, солиста Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народного артиста Али Аскерова.

Покойный был предан земле на бакинском кладбище «Волчьи ворота», уточняет АЗЕРТАДЖ.

В церемонии похорон приняли участие руководитель аппарата Министерства культуры Вюгар Мамедов, заведующая отделом искусства Фарах Аджалова, другие сотрудники министерства, коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, деятели культуры и искусства, члены семьи покойного, его близкие и друзья.