24 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Высшее военное авиационное училище в Карши и военный аэродром Ханабад.

Президент ознакомился с условиями и пообщался с курсантами и офицерами.

«О силе каждого государства говорит его оборона. Оборону обеспечивают образованные, целеустремленные, стойкие военные, инженеры и летчики.

Чтобы быть достойным этого звания, необходимо постоянно учиться, работать над собой и всесторонне оттачивать навыки», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев дал указания по укреплению воздушной обороны исходя из наблюдающихся в мире вызовов и поручил наладить сборку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в экспериментальном режиме.