В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину напротив российского посольства в Берлине выставили подбитый российский танк T-72 в знак протеста против войны, сообщает «Немецкая волна».

С инициативой установить танк выступили организаторы музея Berlin Story Bunker Энно Ленце (Enno Lenze) и Виланд Гибель (Wieland Giebel). В июне текущего года власти центрального округа Берлин Митте отказали им, аргументируя соображениями пиетета и внешнеполитических интересов ФРГ. Однако в октябре административный суд германской столицы обязал власти города выдать соответствующее разрешение.