Американского 70-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна приговорили к 16 годам тюрьмы по очередному делу об изнасиловании. Об этом сообщает Reuters. Этот срок могут прибавить к тому, на который он уже отправлен за решётку.

Ещё в декабре прошлого года жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало Вайнштейна виновным в ещё одном эпизоде изнасилования. В деле также фигурировали два других преступления сексуального характера: «принуждение к оральному совокуплению» и некие непристойные действия в отношении итальянской модели, обозначенной судом как Джейн Доу № 1. Они имели место в некоем отеле в феврале 2013 года.

Напомним, скандал вокруг имени Харви Вайнштейна начал разворачиваться в 2017 году, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе были Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Продюсера изгнали из его собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, а сам он уже был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.