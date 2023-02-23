Страны НАТО истощили свои запасы артиллерийских снарядов для поставок в Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Теперь государства блока видят задачу в наращивании производства, отметил он.
Страны НАТО истощили свои запасы артиллерийских снарядов для поставок в Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Теперь государства блока видят задачу в наращивании производства, отметил он.
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