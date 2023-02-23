О решении Международного суда ООН, геополитической ситуации в регионе и отставке Рубена Варданяна в интервью Minval.az рассказал экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

Напомним, что по запросу Армении о временных мерах против Азербайджана суд обязал Баку обеспечить беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору: «Азербайджанская Республика – до вынесения окончательного решения по делу и в соответствии с со своими обязательствами в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации – должна принять все имеющиеся в ее распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях».

При этом Суд отклонил повторный запрос Азербайджана о применении временных мер против Армении – в рамках все той же Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации – в связи с тем, что у Азербайджана появилась новая информация об установке Арменией мин на нашей территории. Судьи постановили, что Азербайджан не представил доказательств того, что действия Армении направлены на ущемление прав лиц азербайджанского происхождения.

— Как вы оцениваете решение международного суда? О чем оно говорит?

— После обретения независимости наша общественность переживает долгий процесс осознания мировых реалий. Когда Азербайджан стал участником международных отношений, то в начале у нас были иллюзии относительно декларирования правил международными структурами, мы думали, что они такие, какими кажутся. Но постепенно эти иллюзии, начиная с выполнения резолюций ООН и заканчивая посредничеством МГ ОБСЕ, ушли.

Теперь мы видим, что на самом деле международные структуры не являются свободными от той или иной политической конъюнктуры. Дело в том, что международные структуры создаются с той целью, чтобы осуществлять соответствующее управление теми или иными процессами. Поэтому тут ничего удивительного нет. Политическая конъюнктура определяет принятие тех или иных решений.

— А какая сейчас в мире конъюнктура?

— Она направлена на обеспечение тех или иных сил в регионе. Мы видим, что в регионе идет конкурентная борьба. Различные силы: Запад, Россия или возросшая роль региональных игроков таких, как Турция, Иран, внерегиональный игрок — Китай – все они оказывают определенное воздействие. То есть факторов много и вся эта политическая конъюнктура определяет соответствующее поведение международных структур.

Главная цель для этих игроков — обеспечить свое доминирующее политическое и экономическое влияние в регионе. Средством для этого может быть экспансионистская политика Армении в регионе, которая всегда прибегала к помощи внешних игроков. До этого была Россия, сейчас она ослабла, ее пытаются заменить Западом.

— Тогда выходит так, что это решение суда исходит из геополитических интересов западных стран, которые пытаются не обидеть ни Ереван, ни Баку, а просто продвинуть свою повестку в регионе?

— Они дают понять, что необходимо соответствовать их требованиям и пожеланиям. Эти суды могут принимать разные решения, однако ситуация на местах будет иной. Резолюции ООН, которые, кстати, были с двояким смыслом, также не меняли обстановку в регионе. Что касается Лачинского коридора, то то же самое обсуждение было и на полях СБ ООН. Было бы наивно полагать, что в СБ ООН Армения не получила поддержку, а вот здесь она получит. Все эти структуры имеют общую систему управления. Они находятся под влиянием супердержав, поэтому чего-то неординарного ожидать не следует.

Фактором политики на сегодня являются: политическая стабильность в Азербайджане; действенность ее государственных институтов, включая армию; наше стратегическое партнерство с Турцией. Эти факторы обеспечивают наши стратегические интересы. Все остальное: суды и прочее — это не главное, от них ожидать какого-то результата не надо.

Де-факто наш солдат сейчас стоит на условной границе Азербайджана и Армении, а два года назад стоял в Бейлагане. Вот это реальное изменение ситуации.

— Приход европейской миссии в Армению ассоциируется с подготовкой Армении к построссийскому периоду влияния в регионе Южного Кавказа. В условиях усиления ЕС в регионе Южного Кавказа, что ждет Азербайджан? Что предпринимает страна для амортизации всех этих вопросов?

— Будем откровенны. Коллективный Запад – это скорее фигура речи, чем единая политическая сила. Поэтому определенные силы в ЕС пытаются усилить свое влияние в регионе Южного Кавказа. Это происходит параллельно с попытками других сил увеличить свое присутствие в регионе. Поэтому противостояние де-факто существует.

Видимая часть оппонентов – это Израиль, Великобритания, США, которые достаточно критично относятся к Германии и Франции, пытающимся проводить собственную политическую линию даже в ЕС. Это сложная картина. Поэтому сейчас правильнее было бы говорить, что это не желание ЕС усилить свое влияние в регионе, а скорее, это инициатива Франции. Так как Франция претендует на лидерство в ЕС, и это действие является показателем того. Однако у Парижа много оппонентов.

Тенденция, которая сейчас имеется — это ослабление России, оно действительно происходит. Если все пойдет так, как описано в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, то через 2,5 года Россия должна будет покинуть регион. Естественно, в Кремле понимают, что в случае, если Азербайджан потребует покинуть регион, они будут вынуждены это сделать, но ведь покидать эту зону им не хочется.

С другой стороны, Россия понимает, что часть влияния ей придется уступить, и показателем этого служит приход в регион миссии ЕС. Конкуренция между США, ЕС и Россией скоро должна будет смениться, получив международный мандат, они вместе останутся в регионе. Потому что у Франции и ЕС объективно нет возможности направить сюда силы, которые могли бы заменить российские. Поэтому они постараются создать некую смешанную структуру, которая получит ооновский мандат, и все останется на своих местах. Что-то подобное было в Абхазии, когда вместе с русскими миротворцами ходили американцы и другие.

Армян это устраивает, а вот Азербайджан — нет, потому что они будут действовать не только на условной границе, но и в Карабахе. Поэтому те провокации, которые начались два дня назад, означают только одно – Армения пытается спровоцировать ситуацию, естественно с согласия своих спонсоров, чтобы представить ситуацию как кризис для того, чтобы в следующий раз в СБ ООН обсуждалась не ситуация на Лачинской дороге, а ход военных действий.

— Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о том, что армянская сторона отказывается от установления КПП в Лачинском коридоре. Хотя формула была такова, что КПП будет установлен и в Зангезурском коридоре, и в Лачинском. Как вы оцениваете это?

— Во-первых, статус Лачинского коридора по заявлению Трехстороннего заявления был на пять лет, а экстерриториальность Зангезурского коридора бессрочна. Теперь Азербайджан проявил добрую волю и предложил поставить КПП. Что касается Лачинского коридора, то тут вопрос один: мы установим КПП в 2025 году или сейчас? Вот и все. Эта тема не согласовывается с армянской стороной. Тут надо четко понимать, параллелизм в этом вопросе с нашей стороны был только на пять лет.

— Что вы можете сказать Рубену Варданяну? Сепаратисты отправили его в отставку.

— Их нельзя называть сепаратистами. Они марионетки Еревана — ирредентисты, которые выступают за присоединение Карабаха к Армении. Поэтому их нельзя квалифицировать как сепаратистов – это ирредентисты. Что касается того, что там происходит, то мы должны понимать, что это криминальные группировки. Эти группировки всегда создают проблемы друг другу, включая и финансовые. Поэтому, когда мы говорим о противостоянии конкретных группировок, то между ними происходят не политические столкновения, а столкновение имущественных интересов. Это противостояние очень полезное. Они друг друга дискредитируют, и я уверен, что было бы хорошо, если бы их криминальные терки продолжались и дальше. И простые люди увидели бы, кто пытается управлять ими. И надеюсь, что итогом противостояния будет их взаимное уничтожение.

Ниджат Гаджиев