Интересные мысли высказал исследователь и старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, экс-сотрудник Совета по национальной безопасности США (при Билле Клинтоне) Джонатан Элкинд в ходе брифинга в формате zoom meeting, организованного для азербайджанских журналистов Посольством США в Азербайджане.

Так, он заявил, что до войны в Украине, за 2021 год Россия экспортировала в Евросоюз и Турцию 155 миллиардов кубометров газа. Рост влияния России в мире, в частности в Европе, был замечен задолго до того и поэтому США и страны «Большой семерки» начали совместно работать над планом по воспрепятствованию России в получении большой прибыли на европейском рынке. В связи с этим, по вопросам энергетической безопасности и сокращения зависимости от России велись длительные переговоры. А после начала войны прогнозы США оправдались. К сожалению, предпринятые определенные шаги не дали ожидаемых результатов, то есть не получилось создать такую энергетическую безопасность, которая полностью смогла был освободить Европу от зависимости от России.

«Мы находимся на очень сложном участке пути, в Европе энергетический кризис и он влияет на весь мир. Война России против Украины, начавшаяся в феврале 2022 года, ввергла нас в энергетический кризис, и он длится год. С того времени прекращена поставка российского газа в Европу, что и привело к кризису. Правда, есть другие работающие линии, но их недостаточно. Эта война привела к кризису на глобальном рынке: цены на нефть и газ повысились, резко подорожали и другие энергоресурсы. Торговые связи между странами оказались в тяжелой ситуации. Подорожание наблюдается и в ненефтяном секторе: это в сфере продовольствия и сырья», — сказал он.

В ходе брифинга журналисты отметили, что еще Дональд Трамп заявил, что у США достаточно газа, чтобы ограничить монополию России на европейском рынке и спросили о том, какой процент составляет сжиженный газ США на европейском рынке энергоресурсов?

Отвечая на этот вопрос, Дж.Элкинд заявил, что роль США в 2022 году была большой, они пошли навстречу Европе: «Последние 10 лет США активизировали свои ресурсы для увеличения объема экспорта, и делают все возможное для этого. Здесь надо отметить, что для экспорта в Европу привлечены также ресурсы Японии, Китая и Кореи. Так, две трети энергоресурсов США идут в Европу, а одна треть — в Восточную Азию и Африку, но это приблизительные данные. В 2023 году, после начала кризиса, все изменилось в мире, и теперь вы увидите, насколько изменилась роль Америки в сфере энергетической безопасности Европы. Это произошло потому, что Европе для закупки энергоресурсов нужно было переплачивать, мы же поставляем газ по приемлемой цене. И в последующие годы Америка будет придерживаться этой политики, чтобы Европа смогла закупать энергоресурсы по приемлемым ценам».

«Я бы сказал, что сейчас у руководителей Европы, в том числе компаний, есть шансы пересмотреть свою политику, потому что Китай пока экспортирует энергоресурсы на мировой рынок в малом объеме, поскольку увяз в борьбе с ковидом. К тому же, зима в Европе выдалась на удивление теплой. Европе повезло, что она может регулировать энерготранзит. Во избежание зависимости от России и производственного простоя в следующие 20 лет мы в ускоренных темпах перейдем на чистую энергию, потому что есть потребность в этом. Процесс перехода уже начался», — сказал эксперт.

Говоря о росте цен на продовольствие, он отметил, что в ближайшие три года он все еще будет наблюдаться и это реальный кризис, с которым мы столкнемся.

«Особенно чувствителен рост цен в области сырья и химической продукции. Мы уже вступили во второй год кризиса и, если говорить о будущем, то, возможно, в этом году не будет резкого скачка цен, как в прошлом. Европа запаслась энергоресурсами, она преодолела энергокризис, однако, как изменится мир, никто сказать не сможет. Может случиться, что китайская экономика очень быстро придет в себя (оживет) и начнет работать снова. А пока Китай занят ковидом», — заключил он.

Рамелла Ибрагимхалилова