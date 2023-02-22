Украинские военные продолжают наносить тяжелые потери российским агрессорам. За сутки они нанесли 12 ударов, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в среду, 22 февраля.

«Авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы противника», – говорится в сообщении.

В свою очередь россияне основные усилия сосредотачивали на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На этих направлениях враг увеличил численность личного состава.

За сутки противник нанес девять ракетных ударов, четыре из которых – по Харькову, и 10 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из РСЗО.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка оставалась без существенных изменений. Противник продолжал сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования его наступательных группировок не выявлено.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Коренок, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Басовка Сумской области, а также 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Тимофеевка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное и Бологовка.

Также в районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки со стороны подразделений Сил обороны противник отступил на территорию РФ.

На Купянском и Лиманском направлениях враг провел несколько безуспешных наступательных действий. Также предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжал атаковать позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут. Враг активно вел воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них Спорное, Веселое, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. Совершили артиллерийские обстрелы по около 20 районам населенных пунктов. В частности это – Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Высшетарасовка в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских войск пострадали населенные пункты Херсонщины, находящиеся на правом берегу реки Днепр. В частности, Новотягинка, Антоновка и Чернобаевка.