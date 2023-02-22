Министр иностранных дел по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти находится с визитом в Азербайджане.

Об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на своей странице в Twitter.

Посол отметил, что совместно с Лео Докерти встретился с начальником береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-лейтенантом Музаффаром Пиризаде.

На встрече обсуждались проекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы безопасности на Каспийском море.