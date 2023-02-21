Российские войска в войне против Украины сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях «признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено».

В то же время РФ не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру Украины, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

«Продолжает наносить удары, обстреливать из артиллерии гражданские объекты и дома мирного населения, – говорится в сообщении. – В течение суток противник совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения».

Кроме того, россияне обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, запорожском и херсонском направлениях.