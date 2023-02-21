Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для проведения саммита с Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источники издания сообщили, что встреча Си Цзиньпина и Путина станет частью продвижения многопартийных мирных переговоров и позволит Китаю повторить свои призывы не применять ядерное оружие.

По словам собеседников издания, подготовка к визиту находится на ранней стадии, и время его проведения еще не определено. Си Цзиньпин может посетить РФ в апреле или в начале мая, когда Кремль будет праздновать победу во Второй мировой войне над Германией.

Ожидается, что главный советник лидера Китая Ван И во время своего визита в Москву обсудит поездку Си Цзиньпина.