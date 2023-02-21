Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 февраля принял делегацию во главе с командующим гражданскими действиями Службы внешних связей ЕС Стефано Томатом, в которую входил также глава новой миссии наблюдателей ЕС в Армении Маркус Риттер.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства республики, в ходе встречи Пашинян приветствовал решение о размещении долгосрочной миссии гражданских наблюдателей ЕС в Армении и подчеркнул, что это будет способствовать процессу обеспечения региональной стабильности и мира.

В свою очередь, Томат выразил благодарность армянской стороне за помощь, оказанную миссии, а также коснулся работ, которые будут осуществлены в Армении.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с упомянутой миссией, и повестки сотрудничества.