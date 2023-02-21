Конфликт основателя ЧВК «Вагнер» с российским Министерством обороны продолжается. Накануне Евгений Пригожин заявил, осенью 2022 года, пока российской группировкой в Украине командовал генерал Суровикин, проблем со снарядами у его отрядов не было, «хотя промышленность еще скрипела». Но теперь наемники погибают из-за того, что «военные функционеры не хотят задницу оторвать».

Сегодня же Пригожин вновь высказался о ситуации, сложившейся вокруг ЧВК «Вагнер».

«По поводу снабжения боеприпасами. Ахмат, некоторые другие подразделения поделились, чем могли. Генералы, которые находятся вокруг руководства группировки, подписывают документы… лишь бы обеспечить нас боеприпасами, которые мы получаем прямо с колёс.

Начальник генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, чтобы ЧВК «Вагнер» не только боеприпасов не давать, но, в том числе, и не помогать авиатранспортом. Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение сапёрных лопаток [которые нужны], чтобы парни могли окапываться.

Идёт просто прямое противодействие, которое называется никак иначе, как попытка уничтожить ЧВК «Вагнер». Её можно приравнивать к измене Родине в тот момент, когда ЧВК «Вагнер» бьётся за Бахмут, теряя каждый день сотнями своих бойцов», — заявил он.

Накануне Пригожин заявил, осенью 2022 года, пока российской группировкой в Украине командовал генерал Суровикин, проблем со снарядами у его отрядов не было, «хотя промышленность еще скрипела». Но теперь наемники погибают из-за того, что «военные функционеры не хотят задницу оторвать».