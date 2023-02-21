Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил в понедельник вечером с госсекретарем США Энтони Блинкеном греко-турецкие отношения.

«Я знаю, что вы прилетели из Турции. Мы все убиты горем из-за гуманитарной катастрофы, постигшей нашего соседа.

Мы были первой страной, приславшей своих спасателей на помощь. И если уж на то пошло, я думаю, что эта ужасная катастрофа доказала, что между нашими двумя народами существует глубокая связь. У нас могут быть большие, значимые политические разногласия, но связи между нашими народами существуют.

И, надеюсь, это станет возможностью укрепить такого рода психологическую связь и улучшить наши отношения, что, я думаю, пойдет на пользу стабильности в Восточном Средиземноморье в целом», — заявил он.