Община Западного Азербайджана выразила отношение к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу 35-летия начала демонстраций в азербайджанском городе Ханкенди 20 февраля 1988 года.

В распространенном в связи с этим заявлении Общины отмечается, что в своем заявлении премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что акция якобы началась спонтанно, и пытается представить его как вопрос, относящийся к правам человека.

В документе, который распространила община Западного Азербайджана, подчеркивается, что в действительности эти демонстрации были спланированы заблаговременно и являлись частью заговора, который был направлен на территориальные претензии к Азербайджану и расовую дискриминацию азербайджанцев.

Задолго до этих демонстраций армянская сторона предъявила территориальные претензии к Азербайджану и начала тотальную и насильственную этническую чистку в отношении азербайджанцев, проживавших в Армянской ССР. Эти процессы, инициированные армянской стороной, служили территориальной экспансии и созданию моноэтнического пространства в нарушение прав человека и международного права. Именно при таком расистском и агрессивном подходе Армения изгнала азербайджанцев со своей территории, оккупировала международно признанные территории Азербайджана, изгнав и оттуда всех азербайджанцев.

В заявлении говорится: «Успешное завершение победой операции по самообороне Азербайджана против военного нападения и оккупации Армении в 2020 году является важным шагом на пути к восстановлению справедливости и расширению возможностей для установления мира между двумя странами. Вместо того, чтобы предпринять конкретные шаги для достижения мира, в частности, создать возможность для мирного, достойного и безопасного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении, руководство Армении делает заявление в годовщину печально известного события, которое олицетворяет собой территориальные претензии и этнические чистки, что вызывает сожаление.

Лицемерно со стороны правительства Армении, которое не позволяет азербайджанцам вернуться и жить в своих домах, спекулировать на правах азербайджанских граждан – этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Тот факт, что изгнанные с территории нынешней Армении азербайджанцы до сих пор не могут вернуться в свои дома, сохранение в этой стране моноэтнического государства, проведение этнических чисток и систематическая расовая дискриминация являются большой несправедливостью и создают большие препятствия на пути к установлению прочного мира».

Община Западного Азербайджана призывает правительство Армении немедленно начать переговоры с общиной в рамках соответствующего международного процесса, чтобы обеспечить мирное, безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных Арменией с ее территории, подчеркивается в документе.