Президент США Джо Байден посетил Киев впервые после начала широкомасштабной войны. Примечательно и то, что президент США прибыл в Киев в канун годовщины начала военных действий. В Киеве высокого гостя из Вашингтона ждали с нетерпением.

Хоть для общего фона героического подвига президента США и была включена сирена воздушной тревоги по всей стране, в том числе и в Киеве, ракетных ударов в этот момент не было. Более того, как стало известно, данный визит был обговорен и с российской стороной. Эту информацию подтвердил и сам Белый дом. Тем не менее, красивая картина героического поступка президента США была зафиксирована как аннотация в предвыборной гонке демократов в 2024 году. Как бы то ни было, реальность остается неизменной – Джо Байден прибыл в Киев и тем самым показал всему миру позицию своей страны. Для Кремля ничего хорошего в этом нет.

«Вместе мы собрали 700 танков и тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем и более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов, более 50 ракетных систем, средства ПВО», — сказал президент США, добавив, что они собираются ввести новый пакет санкций, в частности против определенных компаний: «Российская экономика сейчас изолирована и у нее проблемы».

Кроме того, лидер США объявил также новую военную и финансовую помощь Украине в размере 500 миллионов долларов.

«Впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина – стереть Украину с карты», — сказал он.

Очевидно, что Вашингтон ждет от Киева широкомасштабного наступления и именно поэтому президент Украины заявил, что «результаты сегодняшней встречи с Байденом будут иметь отображение на поле боя», добавив, что он обсудил с Байденом вопрос о дальнобойных вооружениях.

Украинский политолог Евгений Магда в беседе с Minval.az, говоря о визите президента США, заявил, что итогов поездки Джо Байдена в Киев сразу несколько.

«Первое и самое главное – это то, что он продемонстрировал, что является лидером демократического мира, который поддерживает Украину. Я думаю, что это ни у кого не вызывает сомнений. Второе – это то, что визит Байдена полностью лишил смысла выступления Владимира Путина, который запланирован на завтра. Надо будет его спич переписывать, корректировать, но Путин будет играть вторым номером, и это показывает расстановку сил в мире и в регионе», — считает аналитик.

Кроме того, Путин получил сигнал от лидера США о том, что он хорошо разбирается в украинцах и понимает их, добавил Магда.

«Например, он знает, что вторжение в Украину началось 20 февраля 2014 года, а не 24 февраля 2022 года», — сказал эксперт.

Говоря о поставках танков Украине, эксперт сказал, что в вопросе с танками есть и ряд других нюансов.

«Он заявил, что уже принято решение поставить Украине порядке 700 танков, сотни артиллерийских систем и так далее. В Киеве он заявил о дополнительной поддержке Украине в размере на 500 миллионов долларов. Из этих 700 танков, о которых он говорил, значительная число уже поставлено и еще прибывает», — сказал он.

Говоря о военно-политических итогах с московской стороны, политолог сказал, что в данном контексте реакция Москвы тут не особо важна.

«За год широкомасштабного вторжения в Украину Путин, который был лидером ядерного государства с определенным влиянием, теперь растратил все уважение и влияние. Сегодня к нему мало, кто прислушивается. Путин потерял огромные свои рычаги и в этом нет ничего странного. Это было весьма ожидаемо. Ну, а что касается реакции, то все варвары реагируют одинаково, так что ничего особенно ожидать не следует», — подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что сегодня в Киеве есть одна политическая цель – полностью освободить свои территории и выйти к границам 1991 года.

«Я не знаю, когда будет широкомасштабное наступление, но ее ожидать следует, поскольку цели понятны и их надо добиваться. Пока не будет полного освобождения украинских территорий, разговаривать с Кремлем никто не будет», — резюмировал эксперт.

Как бы то ни было, о реальных итогах визита Джо Байдена в Киев можно будет говорить чуть позже, а именно, когда начнется очередное наступление Украины по освобождению своих территорий. На сегодня главный итог – это то, что Вашингтон ждет украинского наступления и решительных шагов от Киева. Со своей стороны сам Киев пока не решается на это, поскольку понимает, что Россия все еще полна сил, и это не так просто. Не исключено и то, что российская сторона на каком-то этапе может рискнуть и использовать тактическое ядерное оружие.

Ниджат Гаджиев