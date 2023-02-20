Администрация США активно поддерживает позицию властей Турции по вопросу закупок и модернизации парка F-16 ВВС Турции. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в понедельник в Анкаре.

«Анкара не приемлет связывания вопроса закупок самолетов F-16 из США с определенными условиями. Наши руки не должны быть «завязаны». Ожидаем также скорейшей отмены всех санкций в отношении Турции», — подчеркнул он.

Чавушоглу отметил, что вопросы поставок F-16 в Турцию и расширения НАТО – не взаимосвязаны. «Увязывать один вопрос с другим неверно и несправедливо», — сказал он.

Чавушоглу напомнил также, что Турция ранее перечислила средства на закупку самолетов пятого поколения F-35, но так и не получила их. «Нас вывели из данной программы. При этом мы уже перечислили 1,4 млрд долларов. Возвращение этой суммы – естественное ожидание Анкары. Этот вопрос обсуждается. Ждем скорейшего решения», — цитирует его Anadolu.