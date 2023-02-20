Анкара не намерена допускать, чтобы через Турцию совершался обход санкций, введенных Соединенными Штатами и Европейским союзом против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в турецкой столице по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы не присоединяемся к односторонним санкциям против России, но придерживаемся санкций ООН. Но мы также предпринимаем меры и контролируем ситуацию, чтобы через Турцию не происходил обход санкций США и ЕС. К нам приезжал глава Минфина США, мы получаем информацию от представителей ЕС, мы это все обсуждаем на заседаниях кабинета министров. Мы предпринимаем меры и этого не допустим», — сказал он.