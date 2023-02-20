РФ начала применять новую тактику при ракетных ударах по Украине, сообщили в Воздушных силах ВСУ. В частности, вместо масштабных атак раз в две недели они начали применять небольшое количество ракет, запуская их над руслами рек, чтобы обойти украинские силы ПВО.

«Противник начал использовать и ночные удары. Ночью бьет ракетами, потому что раньше это были «Шахеды» в ночное время. А с утра при массированных ударах были уже ракетные удары. На этот раз он прячет эти ракеты в руслах рек. Использует и реку Днестр, и Южный Буг, чтобы как можно ниже ракета была «прижата» к земле и таким образом где-то удается обойти средства ПВО, которые могут их потенциально уничтожить», — сообщил в эфире телемарафона пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.