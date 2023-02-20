Международные ядерные инспекторы обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на двух анонимных высокопоставленных дипломатов.

Согласно данным агентства, это лишь немногим ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия (78%).

В материале отмечается, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас выясняет, каким образом Иран накопил уран, обогащенный до чистоты 84%, так как это максимальный уровень, выявленный инспекторами в республике на сегодняшний день.