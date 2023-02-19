Причиной смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея в ноябре 2022 года могло стать самоубийство. Об этом со ссылкой на источники в сфере госуправления и медицины сообщает оппозиционное белорусское издание «Наша Нива».

Издание сообщает, что четыре источника назвали причиной смерти белорусского министра суицид. При этом авторы статьи пишут, что в официальном сообщении о смерти Макея, опубликованном агентством БелТа, причина смерти не указывалась. «Наша Нива» сообщает, что причиной самоубийства могла стать совокупность факторов, включая личные и политические.