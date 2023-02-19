Новый самолет с гуманитарной помощью для Украины отправился из Аргентины в Польшу, сообщает министерство иностранных дел южноамериканской страны.

«Руководство Агентства по международному сотрудничеству и гуманитарной помощи Аргентины, которое находится в подчинении МИД и управляется Сабиной Фредерик, оказало содействие в отправке 12-й партии помощи украинцам, пострадавшим от военного конфликта на их территории», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что партию гуманитарной помощи собрала украинская диаспора, живущая в Аргентине. В нее, в частности, вошли лекарства, которые пожертвовала аргентинская фармацевтическая компания.

Помощь будет доставлена в Польшу, откуда ее перенаправят в Киев.