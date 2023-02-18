Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не дает некоторых видов оружия. В частности, это касается фосфорных и кассетных бомб. Об этом сообщает BILD.

В ответ на просьбу министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, попросившего западные страны предоставить ВСУ фосфорные и кассетные боеприпасы, Столтенберг подчеркнул, что эти виды оружия НАТО не предоставляет.

«НАТО не рекомендовало и не снабжало эти виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные бомбы», — сказал генсек.