С начала полномасштабного вторжения России потери российских войск достигли 200 тысяч живой силы. Речь идет об убитых и раненых захватчиках.

Такие цифры назвал госсекретарь США Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции безопасности.

Согласно американским источникам, во время войны с Украиной были убиты и ранены 200 тысяч россиян, – сказал Блинкен.

Чиновник добавил, что более миллиона жителей России покинули свою страну, потому что не хотят воевать. В прошлом году тысячи компаний заморозили свой бизнес в России, поскольку опасались ущерба репутации.

«Посмотрите, что Путин сделал со своей страной», – добавил Блинкен.