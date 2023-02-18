МИД Азербайджана назвал объем гуманитарной помощи, направленной нашей страной Турции в связи с землетрясением до 17 февраля.

Как сообщается, гуманитарная помощь доставлена в Турцию 15 самолетами и 350 грузовыми автомобилями.

Гумпомощь включает 867 человек спасательного и медицинского персонала, 2 мобильных полевых госпиталя, 4873 палатки, 4 полевые кухни, 861 генератор, 221 512 предметов первой необходимости и продукции, 302 034 теплой одежды, 693 756 лекарств и медицинских принадлежностей, 12 505 обогревателей и технического оборудования, 21 367 000 AZN.

Скорая медицинская помощь, пожарные, AFAD и официальные поисково-спасательные машины были бесплатно обеспечены топливом.

Помощь, направленная физическими лицами и отдельными компаниями, в информации не отражена.