Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе со своей дочерью посетил футбольный матч в честь дня рождения своего отца Ким Чен Ира. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким и его дочь наблюдали за матчем между официальными лицами Кабинета министров и Министерства национальной обороны. Это мероприятие стало шестым публичным появлением дочери Ким Чен Ына и первым на невоенном мероприятии.

ЦТАК отмечает, что в матче команда Министерства обороны выиграла у команды Кабинета министров со счетом 3:1.

«После футбольного матча были проведены соревнования между работниками Кабинета министров и Министерства обороны по перетягиванию каната. И в этих соревнованиях команда Министерства обороны победила команду Кабинета министров со счетом 2:0», — говорится в сообщении.