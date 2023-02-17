Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес обвинил ВСУ в плохой точности при ударах по российским целям

По его словам, задача заключается в том, чтобы украинские силы прицельно применяли оружие и продолжали сражаться западными методами:

«Чтобы взорвать российскую позицию нужно 100 артиллерийских снарядов или пять? Если быть точным, то не нужно 100 снарядов».

При этом заверил, что Запад продолжит поставлять в Украину боеприпасы. Одновременно признал наличие некоторых проблем в этом вопросе:

«На передовой всегда было ощущение недостатка, но я не вижу никаких признаков стратегического недостатка… Хотя есть некоторая задержка во времени».