Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что продолжит поддерживать Армению и лично премьер-министра этой страны Никола Пашиняна.

«Через несколько дней будет годовщина незаконного российского вторжения в Украину, и хотя мы не можем делать окончательных выводов, мы можем подвести итоги этого года и поделиться некоторыми перспективами. Естественно, в центре моего выступления будет война, развязанная Россией против Украины, но я должен упомянуть, что мы не забываем о продолжающихся войнах на Кавказе, Ближнем Востоке, в Африке, борьбе с терроризмом, ядерной безопасности и других вопросах.

Наша задача сегодня — объяснить, раскрыть, что Россия — это сила, сеющая нестабильность и хаос, что она и делает не только в Украине, но и на Кавказе, Ближнем Востоке, в Африке, в последнем случае с вмешательством группа «Вагнер».

Как мы можем верить, что вызовы Кавказа сможет преодолеть неоколониальная Россия, о которой я только что говорил? Я говорю это в присутствии моего друга, премьер-министра Никола Пашиняна, которого мы и дальше будем поддерживать и будем действовать», — сказал Макрон.