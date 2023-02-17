Российские военные фактически не эвакуируют своих раненых с поля боя, поэтому большинство из них умирает. Об этом рассказал начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский рассказал 16 февраля в эфире национального телемарафона.

«Данные [о потерях российских войск] приближены к реальным, но не учтены некоторые вещи. Россияне фактически не эвакуируют своих раненых бойцов и большинство из них превращается в двухсотых [умерших]. Об этом сообщают и пленные, которые сейчас у нас в плену», – отметил он.

Дмитрашковский добавил, что попадание снаряда в скопление врага также не позволяет определять точное количество ликвидированных.

Спикер в связи с этим подчеркнул, что потери российских войск в Украине могут быть значительно выше, чем указано в официальных данных, которые публикуют ВСУ.