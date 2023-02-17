Президент России Владимир Путин пошутил над меховой шапкой главы «Газпрома» Алексея Миллера. Это произошло во время поздравления компании с 30-летием.

На мероприятие с главой государства Миллер надел голубую куртку с логотипом «Газпрома», а также меховую шапку, которая периодически опускалась на его глаза. На протяжении всего видеозвонка с президентом РФ глава компании поправлял падающий головной убор.

«Замерз, Алексей Борисович? <…> Шапку вы носите как Соловей-разбойник. Это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера», — пошутил Путин и пригласил его на татами.

Миллер ответил, что температура воздуха всего минус 5 градусов, но дует сильный ветер.