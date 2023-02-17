Восстановление поврежденных в Турции в результате землетрясения домов и создание необходимой для строительства инфраструктуры может обойтись в $100 млрд. Такую оценку назвал глава Палаты архитекторов в Союзе палат турецких инженеров и архитекторов Эйуп Мухчу.

По словам Мухчу, катастрофа повредила 3,4 млн зданий, половину из них придется снести. «Чтобы восстановить эти дома, надо также построить инфраструктуру и общественные объекты, так что реконструкцию можно предварительно оценить в $100 млрд», — цитирует Мухчу Financial Times.

Как отмечает издание, у экспертов пока нет всей информации о масштабах разрушений, поэтому оценки стоимости восстановления сильно разнятся