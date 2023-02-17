В Международном аэропорту Нахчывана начались проверки, сообщает АПА.
Счетная Палата Азербайджана начала финансовую проверку в аэропорту уже с 15 февраля.
Отметим, что после отстранения Васифа Талыбова «по состоянию здоровья» от должности председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Республики в органах исполнительной власти НАР были выявлены множественные факты коррупции, растраты и присвоения государственных средств. В настоящее время по ряду указанных фактов возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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