В Международном аэропорту Нахчывана начались проверки, сообщает АПА.

Счетная Палата Азербайджана начала финансовую проверку в аэропорту уже с 15 февраля.

Отметим, что после отстранения Васифа Талыбова «по состоянию здоровья» от должности председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Республики в органах исполнительной власти НАР были выявлены множественные факты коррупции, растраты и присвоения государственных средств. В настоящее время по ряду указанных фактов возбуждено уголовное дело, ведется следствие.