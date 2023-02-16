Американский президент Джо Байден в телеобращении к нации заявил, что ничто не указывает, что воздушные объекты, сбитые над севером США и Канадой, имеют отношение к разведывательным программам какой-либо страны.

«Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто, ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов… иных стран», — заявил он.

Байден добавил, что не намерен приносить извинения Китаю за своё решение сбить китайский аэростат.

По его словам, Вашингтон хочет соперничать, но не конфликтовать с Пекином.

«Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать», — отметил он.

При этом Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов.

«Я поручил команде разработать правила ответа на неизвестные объекты в дальнейшем», — сказал он.

Байден отметил, что в случае угрозы США будут и дальше сбивать воздушные объекты. По словам американского лидера, правила будут уточняться по мере развития ситуации.