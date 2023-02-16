Турецкое ТВ рассказало о поддержке, оказываемой президентом Ильхамом Алиевым и народом Азербайджана пострадавшим от землетрясения регионам братской страны.
Предлагаем вашему вниманию данные кадры.
Турецкое ТВ рассказало о поддержке, оказываемой президентом Ильхамом Алиевым и народом Азербайджана пострадавшим от землетрясения регионам братской страны.
Предлагаем вашему вниманию данные кадры.
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