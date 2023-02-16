В Баку завершился первый стыковой матч Лиги конференций УЕФА между «Карабахом» и бельгийским «Гентом».
Результат матча — 1:0 в пользу азербайджанского клуба. Гол на счету Леандро Андраде.
Ответный матч пройдет 23 февраля в бельгийском Генте.
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