В Баку завершился первый стыковой матч Лиги конференций УЕФА между «Карабахом» и бельгийским «Гентом».

Результат матча — 1:0 в пользу азербайджанского клуба. Гол на счету Леандро Андраде.

Ответный матч пройдет 23 февраля в бельгийском Генте.