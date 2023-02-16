Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом.
«НАТО должно быть готово к длительному противостоянию с Россией после непосредственного кризиса», — сказал он AFP.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом.
«НАТО должно быть готово к длительному противостоянию с Россией после непосредственного кризиса», — сказал он AFP.
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