Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил главам военных структур страны ускорить техническое перевооружение армии из-за нестабильной ситуации в регионе, сообщает «Спутник Таджикистан».

Такое распоряжение глава государства дал во время заседания Совета безопасности Таджикистана. Он также поручил ввести в этом году в эксплуатацию 70 новых пограничных объектов на границе с Афганистаном.

Рахмон, оценивая ситуацию в мире и регионе, отметил, что вопросы противодействия современным угрозам, в том числе терроризму и экстремизму, приобретают все большую актуальность. В этой связи Рахмон потребовал от силовых структур страны активизировать работу в целях выполнения задач Стратегии противодействия терроризму и экстремизму в республике, которая действует с 2021 по 2025 годы.