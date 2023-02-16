Страны ЕС прекратят экспорт унитазов, биде и другой сантехники в Россию.

В очередном санкционном пакете, который, по оценкам европейских дипломатов, нанесет России ущерб в 11 млрд евро, вошли не самые очевидные линейки товаров, например, сантехника. EUobserver пишет, что в запретный список войдут: биде, унитазы, сливные бачки и другая сантехника. Кроме того, запретят продавать в Россию кирпичи, дымоходы и даже ручки для письма.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в конце 2022 года в 14% российских домохозяйств были на улице.