Турция признательна партнерам по НАТО за поддержку на фоне последствий разрушительных землетрясений. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Анкаре. Глава турецкой дипломатии напомнил о прибытии в зону бедствия групп спасателей, а также переброске иной помощи из стран НАТО.

Чавушоглу сообщил, что после сегодняшней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, генсек НАТО посетит зону бедствия, где его встретит министр национальной обороны Хулуси Акар.

Турецкий министр сказал далее, что в числе прочих обсудил со Столтенбергом региональные процессы, в том числе, ситуацию в Украине и зерновую сделку.

Кроме того, затронута тема заявок Швеции и Финляндии в НАТО, «хотя этот вопрос не является приоритетным для Анкары».

Состоялся обмен мнениями по выполнению обязательств в рамках трехстороннего Меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на полях саммита НАТО в Мадриде, пояснил Чавушоглу. «Мы ожидаем от двух скандинавских государств выполнения данных обещаний, ни на словах, а на деле. Заявлять, что Швеция и Финляндия вовсе не выполнили обязательств, было бы неверным. Однако, мы не видим шагов, которых ожидаем от этих стран», — приводит его слова «Анадолу».

По его словам, был пересмотрен ряд статей Конституции, с тем, чтобы предотвращать финансирование и пропаганду терроризма. «Законодательство изменено, однако на деле, пособники террористов РКК все также активны. Мы ожидаем, что в этих странах будут относиться одинокого жестко как в террористам ДЕАШ, так и РКК», — подчеркнул турецкий министр.

При этом Чавушоглу указал на недопустимость санкционирования антиисламских акций. «Антисемитизм и исламофобия также являются преступлениями против человечности. Все это действия, не имеющие ничего общего с общечеловеческими нормами», — отметил министр.

Столтенберг в свою очередь заявил что блок НАТО солидарен с Турцией и разделяет боль турецкого народа.

«Налицо самое смертоносное и ужасное бедствие на территории Альянса с момента создания блока. Во всех странах НАТО проводятся кампании по сбору помощи для жителей зоны бедствия в Турции, перечисляются миллионы евро. Это и есть символ нашей солидарности», — отметил Столтенберг.

Он напомнил, блок НАТО начал активную поддержку Турции сразу после поступления информации о разрушительном бедствии.

«НАТО всегда рядом с Турцией, когда у нее есть в этом необходимость. Военные самолеты из Нидерландов, Норвегии, Великобритании и США днем и ночью доставляют в зону бедствия международную помощь.

Албания, Канада и Германия продолжают оказывать поддержку, используя множество различных финансовых средств и различных методов помощи. Наши граждане во всех странах НАТО организуют благотворительные акции для перевода миллионов евро в Турцию. Все это является символом нашей солидарности», — добавил он.

Касаясь темы расширения Альянса, Столтенберг сказал: «Считаю, что Швеция и Финляндия предприняли важные шаги на пути в НАТО. При этом считаю обоснованной обеспокоенность Турции в сфере безопасности. Одним из пунктов Трехстороннего меморандума была борьба с терроризмом. Вместе с тем, думаю, что настало время для утверждения заявок обеих стран».

В тоже время, генсек осудил проявления исламофобии в Швеции и напомнил о реакции премьера этой страны, осудившего провокацию с сожжением священной для мусульман книги — Корана.